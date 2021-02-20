РИАМО - 20 фев. Столиные врачи вылечили от коронавируса еще 2041 пациента, всего в городе выздоровели после инфекции 882 808 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«В Москве выявлено 1623 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 831 человек», - говорится в сообщении.

В мегаполисе за сутки умерли 58 пациентов, у которых подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19.

Всего с начала пандемии в городе выявили 966 232 случая заболевания, скончались 14 689 человек.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от Covid-19 в столице сделали около 600 тысяч человек. Пункты вакцинации работают в городских поликлиниках и общественных местах – торговые центы, фуд-молл «Депо» и другие.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.