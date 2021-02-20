РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. В картинной галерее Люберец состоялось праздничное мероприятие в честь Дня православной молодежи, в нем поучаствовали порядка 200 юношей и девушек, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Вместе с протоиереем Львом Шихляровым порядка 200 юношей и девушек из 13 округов Подмосковья обсудили вопросы религии и веры, нравственного и культурного воспитания, пользы здорового образа жизни, интеллектуального и духовного развития, работы православных волонтерских организаций. Подрастающее поколение в очередной раз услышало о решающей и благой роли церкви в воспитании и формировании личности», - сказал Ружицкий.

Он также пожелал молодежи здоровья и неисчерпаемой энергии на добрые дела.

«Искренне благодарен ребятам за помощь, которую они оказывали горожанам во время пандемии! Сегодня вы продолжаете совершать добрые дела, доставляете продукты пожилым людям, которые обращаются за помощью в волонтерский штаб», - заключил Ружицкий.