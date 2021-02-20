РИАМО - 20 фев. За последние сутки в Москве выявили 1623 случая заражения коронавирусом, общее число случаев заболевания достигло 966 232, сообщает столичный оперштаб.

Москвичей по-прежнему просят оставаться дома при возникновении любых симптомов ОРВИ. А в общественных местах все еще нужно находиться в масках. В мегаполисе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

В РФ выявлено 12 953 новых случая коронавируса. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Умерло 480 пациентов, выздоровели 17 484 человека.

В России на текущий момент выявлено 4 151 984 случая Covid-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 876 смертей, выздоровели 3 697 433 человека.

Ранее мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве вакцинацию от коронавируса прошли почти 600 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.