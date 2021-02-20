РИАМО - 20 фев. Врачи Сергиво-Посадской районной больницы спасли пациентку на 36-й неделе беременности, которая поступила к ним с высокой температурой, тяжелым течением Covid-19 и другими заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Помимо коронавируса у пациентки была диагностирована фетоплацентарная недостаточность, которая представляет собой комплекс нарушений плода и плаценты, грозящий прерыванием беременности, гипоксией и задержкой развития плода.

«Результат КТ показал, что площадь поражения легких – около 50%. Несмотря на интенсивное лечение, состояние женщины ухудшилось. У нее нарастала дыхательная недостаточность, внутриутробно начал страдать плод. Было принято решение об экстренном родоразрешении», – говорится в сообщении.

Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Сергиево-Посадской районной больницы Павел Глушко сказал, что своевременное кесарево сечение позволило малышу родиться в удовлетворительном состоянии.

Он добавил, что далее осложнился послеродовый период. Так, по причине нарушений свертывания крови, которые вызвал Covid-19, образовалась подапоневротическая гематома, а поражение легких составило 75%.

Глушко отметил, что врачи устранили осложнение посредством операции. После того, как они удалили кровоизлияние, женщину перевели в отделение реанимации, где было проведено переливание компонентов крови.

В настоящее время мама и малыш выписаны домой. На момент выписки состояние легких женщины улучшилось, она находилась в удовлетворительном состоянии.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

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- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

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