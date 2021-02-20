РИАМО - 20 фев. Площадь возгорания в складском здании на Промышленной улице на северо-востоке Москвы увеличилась до 1,5 тысячи «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС.

На улице Промышленная, дом 11А, строение 1, горит второй этаж складского здания. Там загорелись деревянные поддоны.

«В связи с высокой горючей нагрузкой складируемых материалов, площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

В тушении огня к настоящему моменту принимают участие свыше 50 пожарных и 20 единиц спецтехники.