РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов городского округа Дмитрий Машков поздравили горожан в преддверии Дня защитника Отечества и пожелали мира, благополучия и успехов в служении на благо России, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые участники Великой Отечественной войны, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, жители городского округа Подольск! Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! В этот праздничный день от всего сердца желаем защитникам Отечества всех поколений здоровья, мира, благополучия и успехов в служении на благо России!» – говорится в тексте поздравления.

23 февраля – это праздник мужества, воинской доблести и преданного служения интересам России. Подольчане хранят благодарную память о мужестве и героизме советских, российских солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся примером чести, верности долгу, стойкости и любви к родной земле. Ценой жизни воины спасали страну от врагов, благодаря их стойкости, силе духа и самопожертвованию наша страна была и будет сильным и независимым государством.

«Низкий поклон славному поколению, на чью долю выпали страшные годы Великой Отечественной войны – кто сражался на фронте, кто дни и ночи стоял у станков или работал в поле, кто боролся за жизнь раненых в госпиталях. Вы пережили самую жестокую из войн и одержали трудную, но навсегда Великую Победу. Это вы оставили нам в наследство мирную и восстановленную после войны страну. Здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!» – отмечается в сообщении.

Пестов и Машков выразили огромное уважение воинам-интернационалистам, всем участникам локальных войн и военных конфликтов и склонили головы перед памятью тех, кто до конца выполнил свой долг и навсегда остался молодым.