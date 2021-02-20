РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 фев. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец в рамках рейда раздали водителям округа памятки о недопустимости использования гаджетов за рулем, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России«Люберецкое».

«На автозаправочных станциях сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции инициировали раздачу тематических памяток автолюбителям в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет!» - говорится в сообщении.

Акция направлена на разъяснение водителям основных факторов отвлечения внимания на дороге. Они снижают концентрацию и влияют на безопасность как самих автомобилистов, так и окружающих участников дорожного движения.

«Мероприятие, проведенное на автозаправочных станциях в период максимального трафика, позволило напомнить автолюбителям, что отвлечение на мобильные устройства влечет за собой потерю бдительности и внимания, что становится причиной дорожных аварий», - заключается в сообщении.