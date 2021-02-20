РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске нашли 10-летнего Кирилла Светлова, который 19 февраля ушел гулять и не вернулся, он жив, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

3-й ОП УМВД России по городскому округу Подольск разыскивал Кирилла Светлова, который родился 16 сентября 2010 года. Он проживает в Подольске на проспекте Ленина. Мальчик 19 февраля в неустановленное время ушел из дома и до утра следующего дня не возвращался.

«Найден, жив», - сказал сотрудник органов.

К поискам мальчика подключался поисково-спастельный отряд «Лиза Алерт», они собирали добровольцев. По словам очевидцев, мальчика нашли гуляющим на улице.