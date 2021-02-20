РИАМО - 20 фев. Прокуратура в субботу поддержала решение Симоновского суда столицы о замене условного срока наказания оппозиционеру Алексею Навальному на реальное лишение свободы​ по делу «Ив Роше», передает ТАСС.

«В суд поступила жалоба адвокатов Навального на решение о замене срока, также возражение прокуратуры, которая выступила против доводов этой жалобы», — сказал судья Дмитрий Балашов.

Ранее адвокаты Навального ходатайствовали перед судом о его освобождении в связи с решением ЕСПЧ, который постановил немедленно освободить оппозиционера «в связи с угрозой для его жизни».

Навальный был задержан по требованию ФСИН в январе после возвращения из Германии. Второго февраля суд заменил ему условный срок на реальный — 3,5 года колонии.

Алексея Навального и его брата Олега признали виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше» в 2014 году. Навальный получил условный срок, его брат — 3,5 года колонии.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что оппозиционера Навального нужно немедленно освободить, сославшись на 39-е правило своего регламента. Данное правило позволяет судьям до рассмотрения жалобы принимать экстренные меры для защиты заявителя. Минюст РФ заявил, что освобождения Навального не будет, назвав данное требование беспрецедентным.

Защита Навального ходатайствует о его немедленном освобождении>>