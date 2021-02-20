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Александр Манзюк
В столичном театре МХТ имени Чехова началось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.
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Александр Манзюк
Собравшихся поклонников творчества актера начали пускать в зал основной сцены, где проходит церемония.
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РИАМО
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Александр Манзюк
На сцене стоит гроб с телом артиста в окружении цветов.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В зале приглушен свет, играет тихая траурная музыка.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Позади гроба развернут большой экран, на котором в поочередно показывают кадры спектаклей, в которых был задействован Мягков.
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РИАМО
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Александр Манзюк
По правую сторону расставлено несколько стульев для родственников и близких друзей умершего. Рядом стоит стойка с микрофоном для тех, кто решит сказать теплые слова в адрес покойного.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым
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РИАМО
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Александр Манзюк
Актер Владимир Краснов на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Гроб с телом актера театра и кино Андрея Мягкова вынесли из здания МХТ имени Чехова под громкие и продолжительные аплодисменты.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с Андреем Мягковым в МХТ имени Чехова
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами.
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