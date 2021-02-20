РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. АО «Мособлэнерго» приступило к реконструкции четырех трансформаторных подстанций в подмосковном Подольске, внедрение новых систем позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, говорится в сообщении пресс-службы общества.

«АО «Мособлэнерго» приступило к реконструкции систем телемеханики на распределительных трансформаторных подстанциях РТП-28, РТП-42, РТП-51, РТП-52, расположенных в Подольске. Внедрение систем позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей городского округа и снизить время ликвидации технологических нарушений в распределительных сетях 6/10 киловольт», - говорится в сообщении.

Цифровизация объектов электроэнергетики является одним из важнейших направлений технической политики АО «Мособлэнерго». Работы проводятся в рамках инвестиционной программы компании.