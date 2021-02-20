РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин и председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов проверили качество питания в школе №3, сообщается на сайте администрации горокруга.

Оценивали школьное питание по нескольким критериям: качество еды, соответствие меню.

«Главное, нам обеспечить, чтобы питание было очень качественным, дети не были голодными, родители были довольны. Уверен, что в этой школе именно так все и обстоит», - сказал Чаплин.

Гости пообщались с учениками о качестве школьного питания. Все ребята ответили, что еда в школе всегда вкусная.

«Для нас действительно важно, чтобы и родители понимали, что блюда для школьного питания тщательным образом подбираются. Мы постоянно общаемся с родителями, узнаем их точку зрения. Все это учитываем», - отметил Гореликов.