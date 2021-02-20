РИАМО - 20 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин прислал телеграмму по случаю смерти советского и российского актера Андрея Мягкова, в субботу проходит прощание с артистом, передает корреспондент РИАМО.

«Великий артист, оставивший яркий след в истории российского искусства. Огромный талант и узнаваемый образ человека из народа сыскали для Мягкова заслуженную любовь для миллионов людей. Фильмы с его участием можно смотреть еще и еще. Глубокие театральные работы Андрея Васильевича вызывали восхищение у театральной Москвы», - зачитал телеграмму мэра столицы заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

В телеграмме Собянин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным, близким.

После завершения церемонии прощания Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. В последнее время артист вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного театра.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В кино он известен по ролям в популярных советских фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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