РИАМО - 20 фев. В подмосковном Подольске 70-летнюю пенсионерку и ее 49-летнюю дочь подозревают в сбыте марихуаны, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В микрорайоне Львовский полицейские задержали ранее судимую местную жительницу, продавшую покупателю два свертка с веществом растительного происхождения.

«Злоумышленница пояснила, что в свертках находится марихуана, которую она взяла для реализации у своей 70-летней матери», - сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

В жилище пенсионерки обнаружили два целлофановых пакета, 80 бумажных свертков, две пластиковые банки и зип-пакет с аналогичным содержимым. Химический анализ показал, что изъятое является марихуаной общей массой порядка 2 килограммов.

По данному факту в отношении женщин возбудили уголовные дела. Дочь заключили под стражу, ее мать поместили под домашний арест.