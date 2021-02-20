РИАМО - 20 фев. Народный артист РСФСР Андрей Мягков в последние годы жизни редко снимался в кино, потому что сохранял высокие требования к качеству материала, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В субботу в МХТ имени Чехова проходит церемония прощания с прославленным советским актером. Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности. В последнее время он вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного театра.

«Он был удивительной личностью. Очень глубокой, серьезной, не пускающей в свой мир посторонних. Он осторожно относился к новым знакомствам. Был очень требовательным к материалу, который ему предлагали. Именно поэтому редко снимался. Но мы никогда не забудем, как он играл. Он был очень яркий и многогранный актер», — сказал Герасимов на церемонии прощания с артистом.

Он добавил, что некоторые режиссеры и актеры отмечали сложность характера Мягкова по работе на сцене и в кино. На самом деле, так выражалась его требовательность к другим профессионалам.

«Некоторые говорят, что он был сложен в общении, но ничего сложного нет. Просто он был требователен к тому, с кем общался — к режиссерам театров и кино, актерам, партнерам. Он любил импровизировать», — добавил Герасимов.

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