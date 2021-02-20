РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 фев. Врачи Мытищинской городской клинической больницы прооперировали 35-летнего мужчину с параличом и нарушением речи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Региональный сосудистый центр МГКБ поступил молодой мужчина 35 лет с остро развившимся параличом правой стороны тела (гемиплегией) и нарушением речи. Такими больными сразу начинает заниматься мультидисциплинарная бригада, состоящая из невролога, реаниматолога, рентгенолога и рентген-хирурга.

«При обследовании у пациента была выявлена окклюзия (закупорка) внутренней сонной артерии, питающей головной мозг. Он немедленно был доставлен в рентген-операционную, где была выполнена ангиография и установлено, что причиной этой закупорки является не просто тромб, а диссекция (повреждение) сонной артерии, вероятно, связанная с необычной анатомической находкой – так называемым патологическим удлинением шиловидного отростка, непосредственно контактирующего с артерией», – сказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра МГКБ Антон Аналеев.

Такие случаи очень редки и до настоящего момента скупо описаны в литературе, а тактика их лечения до сих пор не вполне ясна. Рентген-хирургам удалось реканализовать артерию, восстановить ее просвет и убрать оттуда тромбы.

«Быстрая и слаженная работа мультидисциплинарной бригады привела к тому, что уже на операционном столе пациент начал восстанавливаться, а к моменту выписки у него уже практически полностью отсутствовали неврологические нарушения», – отмечается в сообщении.

В настоящее время пациент получает лечение и находится под наблюдением невролога в поликлинике.