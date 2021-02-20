РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Юные спортсмены городского округа Люберцы на первенстве Московской области по боксу завоевали семь призовых мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В Ногинске прошли соревнования зонального первенства Московской области по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения.

«В этих соревнованиях спортсмены Люберецкой КСШОР завоевали три золотых и четыре серебряные медалей. Поздравляем спортсменов и тренеров с хорошим результатом», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что золотые медали – у Эрика Саркисяна, Руслана Ситникова, Артема Татаринцева. Серебро – у Максима Титова, Арсена Жусупалиева, Далера Нигматова, Эльдара Муратова.