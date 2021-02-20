РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. В подмосковном Красногорске заключили под стражу 44-летнего местного жителя, который украл более 47 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск обратился уроженец одной из республик ближнего зарубежья с заявлением, что на его телефон поступило СМС-уведомление из банка о списании денежных средств со счета. Сумма материального ущерба составила более 47 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 44-летний местный житель. Установлено, что злоумышленник оказался знакомым заявителя. Пока потерпевший отвлекся, подозреваемый похитил банковскую карту, с которой снял денежные средства», - говорится в сообщении.

Следователь Следственного управления УМВД возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

«Красногорским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.