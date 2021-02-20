РИАМО - 20 фев. Защита оппозиционера Алексея Навального в субботу в суде заявила ходатайство о его немедленном освобождении после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает ТАСС.

«Ходатайствую об освобождении Навального в рамках решения ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры. Страсбургский суд принял решение о его немедленном освобождении как обеспечительной меры в связи с риском для жизни моего подзащитного», — заявила адвокат Ольга Михайлова.

Навальный был задержан по требованию ФСИН 17 января после возвращения из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше».

Второго февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный. Блогер будет отбывать назначенное наказание в колонии общего режима. До тех пор, пока решение суда не вступило в силу, он останется в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы в 2014 году признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексея Навального приговорили к условному сроку, его брата — к 3,5 годам реального лишения свободы.

Кроме дела «Ив Роше», у оппозиционера есть еще один условный срок по делу «Кировлеса». Его обвиняли в крупной растрате и хищении.​