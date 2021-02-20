РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Текущий ремонт проведут в травмпункте и на подстанциях скорой помощи в подмосковном Красногорске в 2021 году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году в Подмосковье отремонтируют более 80 медицинских учреждений.

«В нашем округе текущий ремонт проведут в травмпункте Красногорской городской больницы №1 и на подстанциях скорой помощи в Красногорске и Нахабине», - говорится в сообщении.

На данный момент в учреждениях завершается дефектовка, к работам приступят в конце мая.