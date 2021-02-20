РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 10-летнего Кирилла Светлова, который 19 февраля ушел гулять и не вернулся, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

«3-й ОП УМВД России по городскому округу Подольск разыскивает Кирилла Светлова, родился 16 сентября 2010 года. Проживает в Подольске на проспекте Ленина. Мальчик 19 февраля в неустановленное время ушел из дома и до настоящего времени не вернулся», - сказал сотрудник.

На вид Светлову 9-10 лет, рост 145 сантиметров, он среднего телосложения, волосы короткие русые, глаза серые. Был одет в камуфляжного цвета куртку, шарф синего цвета, серые штаны, синие ботинки, синюю шапку со вставками в виде желтых глаз. У него с собой были фитнес-часы.

При появлении какой-либо информации о мальчике нужно сообщить по телефону 112, 02 или позвонить в полицию по номерам: 8(496)757-37-92, 8(496)763-02-63.