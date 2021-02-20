РИАМО - 20 фев. В Москве построят первую наземную станцию метро с отоплением, строительство станции «Новомосковская» начнется на Сокольнической линии в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Чтобы пассажирам было комфортно пользоваться станцией, ее построят по принципиально новой технологии – «Новомосковская» станет первой отапливаемой наземной станицей в Московском метрополитене. Для этого там установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что такой подход позволит уменьшить теплоотдачу и исключит проблемы с эксплуатацией станции, среди которых образование наледи. Для этого проведут дополнительное утепление вестибюлей, на путевых стенах используют двойные стеклопакеты.

Продление «красной» ветки метро до станции «Новомосковская» заметно улучшит транспортную доступность для более чем 70 тысяч человек, которые живут и работают в Новомосковском округе и районе Южное Бутово. К 2025 году вокруг станции «Новомосковская» появится новый жилой район.

«Запустить движение поездов по новому участку Сокольнической линии планируется до конца 2023 года», - добавил Бочкарев.

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году >>