РИАМО - 20 фев. Свыше 10 тысяч часов помогали столичные волонтеры выездным бригадам, которые прививают жителей от коронавирусной инфекции, акция «Помощники вакцинации» проходит в городе с 18 января, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего с начала акции к ней присоединились 1,5 тысячи добровольцев. Волонтеры помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте, отвечают на их вопросы и поддерживают медицинских работников», - говорится в сообщении.

Без помощи добровольцев сейчас нельзя обойтись в таких многолюдных местах, как фуд-молл «Депо», торгово-развлекательные центры «Океания», «Саларис», Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Город», торговые центры «Водный», «Калужский» и «Л-153» и ГУМ.

В Москве продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку от инфекции можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужны паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

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Текстовая трансляция

20 ФЕВРАЛЯ

- За сутки в России зарегистрировали 12 953 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 690 больных. В Москве - 1623.

- Подмосковные врачи спасли беременную с 75% поражением легких. Малыш родился в удовлетворительном состоянии.

- Волонтеры помогали мобильным пунктам вакцинации от Covid‑19 в Москве более 10 тыс часов. Добровольцы помогают горожанам в крупных торговых центрах сориентироваться на месте и отвечают на их вопросы.

- В России зарегистрировали третью вакцину от Covid‑19 «Ковивак». Она была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

- Более 2,5 тыс человек привились от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.