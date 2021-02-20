РИАМО - 20 фев. В Подмосковье стали известны результаты итогового собеседования по русскому языку, его написали 78 тысяч девятиклассников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«Результаты можно найти в личном кабинете на сайте РЦОИ Московской области. Вход осуществляется по фамилии и паспортным данным», — говорится в сообщении.

Сочинение написали 78 тысяч девятиклассников. Его успешная сдача допускает ребят до ОГЭ.

В Московской области с собеседованием успешно справились 99,5% девятиклассников. Пересдать его можно будет 10 марта и 17 мая.

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