РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 фев. В субботу в связи с аварийными работами на сетях теплоснабжения прекращена подача отопления в нескольких домах на Институтской улице Щелкова, сообщается на официальной странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с аварийными работами отопление отключено на улице Институтской в домах №№17, 19, 21, 23, 25», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.