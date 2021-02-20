РИАМО - 20 фев. В столичном театре МХТ имени Чехова в субботу началось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым, собравшихся поклонников творчества актера начали пускать в зал основной сцены, где и будет проходить церемония, передает корреспондент РИАМО.

В зале приглушен свет, играет тихая траурная музыка. В центре сцены стоит гроб с телом артиста. По правую сторону расставлено несколько стульев для родственников и близких друзей умершего. Рядом стоит стойка с микрофоном для тех, кто решит сказать теплые слова в адрес покойного.

Позади гроба развернут большой экран, на котором в поочередно показывают кадры спектаклей, в которых был задействован Мягков.

Поклонников, пришедших в большом числе, пускают через одну из дверей в зале. Из людей обрадовалась длинная очередь к сцене. Все они имеют возможность возложить цветы на край сцены или специально подготовленный стол. Те, кто устал стоять, могут ненадолго присесть в партере.

После завершения церемонии прощания Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. В последнее время артист вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного театра.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году. В кино он известен по ролям в популярных советских фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

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