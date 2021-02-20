РИАМО - 20 фев. Проект реконструкции дорожной сети улицы Академика Опарина утвердили в Москве, всего отремонтируют 1190 метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Проект планировки территории данного участка предусматривает реконструкцию улицы Академика Опарина с расширением проезжей части. Протяженность реконструируемого участка составит 1190 метров», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Необходимость реконструкции улицы Академика Опарина связана со строительством новой станции метро «Университет Дружбы народов». Расширение дороги с 10 до 14,5 метров позволит увеличить частоту движения наземного пассажирского транспорта и организовать новые маршруты.

Ремонт проведут на участке от улицы Миклухо-Маклая до улицы Островитянова. Также проектом предусмотрено создание четырех остановок и новых светофоров.