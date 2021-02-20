РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. В подмосковном Красногорске в минувшем году провели почти 1,5 тысячи мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В 2020 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено 1 490 мероприятий по организации просветительской работы, в том числе просвещения по вопросам уголовной и административной ответственности несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

1 088 мероприятий провели среди несовершеннолетних, 148 – среди родителей, 105 – среди педагогов. Также было 149 публикаций по данной тематике.

«Особое внимание уделяется профилактической работе с гражданами, состоящими на различных видах учета. В ходе посещений подросткам и их законным представителям разъяснена предусмотренная законом ответственность за преступления и административные правонарушения», – добавляется в материале.

В 2020 году в ходе межведомственных профилактических рейдов сотрудники управления по делам несовершеннолетних, полиции, органов социальной защиты населения, органов опеки и попечительства посетили 700 семей.