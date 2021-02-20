РИАМО - 20 фев. В столичном районе Марьино проведут капитальный ремонт в филиале № 3 детской городской поликлиники № 148 на Новочеркасском бульваре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время работ будет обновлена наружная отделка здания, в том числе заменены отмостки, сделан новый вентилируемый фасад и отделан цоколь. Также установят новые флагодержатели и внешнюю навигацию», - рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, на фасадной части главного здания также установят вывеску «Моя поликлиника». Помещение будет соответствовать современному городскому стандарту. Соответствующую документацию согласовали эксперты Москомэкспертизы.

В ходе ремонта рабочие выполнят отделку помещений, поменяют коммуникации, обновят фасад здания. Внутри обновят лестницы, заменят пандусы и ограждения, а также установят новые витражные системы, двери и окна.

На территории поликлиники появится детская площадка, скамейки и урны, проведут озеленение, заменят покрытие тротуаров.​