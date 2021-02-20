РИАМО - 20 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса «Ковивак», сообщает ТАСС.
Эта вакцина была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.
В России до этого были зарегистрированы две вакцины, разработанные новосибирским «Вектором» и центром имени Гамалеи.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в российских субъектах 18 января.
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19 ФЕВРАЛЯ
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