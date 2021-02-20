РИАМО - 20 фев. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса «Ковивак», сообщает ТАСС.

Эта вакцина была разработана сотрудниками Центра имени Чумакова.

«Первые 120 тысяч доз вакцины «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта», —​ говорится в сообщении.

В России до этого были зарегистрированы две вакцины, разработанные новосибирским «Вектором» и центром имени Гамалеи.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в российских субъектах 18 января.​

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