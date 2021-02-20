РИАМО - 20 фев. Жители старшего возраста могут сделать прививку от корнавируса в 46 клубах «Активного долголетия» в Подмосковье, этой возможностью воспользовались 2,5 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Люди старшего возраста тяжелее переносят болезнь, поэтому мы делаем акцент на необходимости вакцинироваться от Covid-19 жителям 65+. Мы знаем, что многие из них посещают клубы «Активного долголетия». Сделать прививку в клубе без необходимости ехать в медучреждение – это удобно», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В клубах «Активного долголетия» вакцинацию проводят «Спутником V». Прививки делают сотрудники поликлиник.

Чтобы привиться в клубах, нужно заранее обратиться в администрацию клуба или в управление соцзащиты.

Также на вакцинацию можно записаться на портале «Госуслуг», по телефону 122, в поликлинике и МФЦ.

Всего в Московской области вакцинировалось от коронавируса 219 784 человека.

Губернаторский проект «Активное долголетие» разработан в рамках президентского нацпроекта «Демография» и реализуется в регионе с октября 2019 года. Клубы открыты во всех муниципалитетах. Узнать расписание занятий можно на портале, официальных сайтах учреждений соцобслуживания, а также через мобильное приложение «Соцуслуги» в разделе «Долголетие в Подмосковье».

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