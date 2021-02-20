РИАМО - 20 фев. Столичные библиотеки и парки подготовили онлайн-программу на выходные с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества, мероприятия пройдут в социальных сетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Накануне Дня защитника Отечества библиотека № 170 имени К.Г. Паустовского предлагает москвичам вспомнить имена великих полководцев, навсегда вошедших в историю Российского государства», — говорится в сообщении.

Лекция для детей и взрослых начнется в 16:00 22 февраля.

23 февраля в 12:00 в социальных сетях Бабушкинского парка пройдет мастер-класс. Участники нарисуют красками летящие самолеты. В этот же день культурный центр «Митино» научит детей старше шести лет приемам самообороны. Начало мастер-класса в 12:00.

23 февраля в 12:00 о творчестве художника-баталиста Митрофана Грекова расскажут на лекции библиотеки № 187. В это же время парк «Ходынское поле» проведет тренировку по суставной гимнастике.

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