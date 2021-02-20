РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. В подмосковном Красногорске свыше 5,5 тысячи одиноких пенсионеров старше 65 лет ежемесячно получают доплату в размере одной тысячи рублей, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«Более 5 531 жителя горокруга Красногорск получает меру социальной поддержки для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше - ежемесячную денежную компенсацию в одну тысячу рублей», - говорится в сообщении.

Компенсация назначена в беззаявительном порядке тем пенсионерам, кто состоит на учете в Красногорском управлении социальной защиты населения и является получателем мер социальной поддержки.

Пенсионеры, информация о которых отсутствует в Красногорском управлении социальной защиты населения, должны обратиться в управление для оформления заявления с указанием способа выплаты - перечисление на лицевой счет получателя, открытый в кредитной организации, или перечисление на счет федерального почтового отделения связи.

Для оформления выплаты необходимо представить паспорт, копию финансового лицевого счета или выписку из домовой книги, пенсионное удостоверение, трудовую книжку и банковские реквизиты.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии управления соцзащиты: 8(498)602-19-26.