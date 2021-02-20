РИАМО - 20 фев. В прошлом году в Мосжилинспекцию подали почти 22 тысяч заявлений о перепланировке жилья, из них половину – в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году инспекция не приостанавливала предоставление услуги. Это удалось сделать благодаря изменению ее формата. С 21 августа 2020 года согласовать переустройство или перепланировку помещения в жилом доме можно исключительно в формате онлайн», — рассказал начальник ведомства Олег Кичиков.

Он уточнил, что теперь не нужно обращаться лично в центры госуслуг «Мои документы», а юридическим лицам — в жилищные инспекции. Через портал mos.ru можно подать заявление онлайн. В прошлом году пришло более 11,5 тысячи заявлений.

При подаче заявления через портал mos.ru при себе необходимо иметь проектную документацию (проект перепланировки, техническое заключение) в электронном виде, подписанную электронной подписью проектной организации. Если во время получения услуги ведомство запросит дополнительные документы (квитанции об оплате штрафа, правоустанавливающие документы или технический паспорт), их можно загрузить через личный кабинет.