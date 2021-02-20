РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Госавтоинспекторы напомнили ученикам младших классов в подмосковном Красногорске правила безопасности на дорогах, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск провела «Уроки безопасности» для учащихся начальной школы. На данных уроках инспекторы в доступной форме рассказали ребятам, как вести себя на проезжей части, как и в чем помогают дорожные знаки и светофоры», - говорится в сообщении.

Также госавтоинспекторы объяснили, какие ситуации могут происходить на дорогах из-за невнимательности и безответственности не только водителей, но и пешеходов, какие требования должны выполнять пешеходы и иные участники дорожного движения для предотвращения дорожно-транспортного травматизма.

«Особое внимание обратили на важность использования светоотражающих элементов и необходимость их постоянного наличия на верхней одежде», - отмечаетс в материале.

Ребята внимательно слушали, активно принимали участие в беседе и задавали интересующие их вопросы.