РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 фев. Свыше 260 жителям Красногорска оказали государственную социальную помощь в минувшем году, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В городском округе Красногорск получателями государственной социальной помощи за 2020 год стало 266 граждан», – сказала заместитель начальника Красногорского управления соцзащиты населения Ирина Смирнова.

Получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величин прожиточных минимумов, установленных в Московской области для основных социально-демографических групп населения.

Для назначения государственной социальной помощи необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства. Размер выплат рассчитывается исходя из сведений о доходах за три последних месяца.

«Денежная выплата на одного члена семьи составляет до 1 тысячи рублей в месяц, не должна превышать 6 тысяч рублей в календарном году», – отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В 2020 году государственная социальная помощь была оказана 95 тысячам жителей Подмосковья на общую сумму 415 миллионов рублей.

По всем вопросам, связанным с условиями назначения государственной социальной помощи, можно обращаться по телефону горячей линии Красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26.