РИАМО - 20 фев. Пожар в складском здании на Промышленной улице в Москве на площади 400 квадратных метров тушат более 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 8:07 субботы.

«На втором этаже двухэтажного складского здания происходит возгорание деревянных поддонов и складируемого имущества», — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Для тушения пожара направлено свыше 50 человек и 20 единиц техники.