РИАМО - 20 фев. Пожар в складском здании на Промышленной улице в Москве на площади 400 квадратных метров тушат более 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 8:07 субботы.
«На втором этаже двухэтажного складского здания происходит возгорание деревянных поддонов и складируемого имущества», — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Для тушения пожара направлено свыше 50 человек и 20 единиц техники.
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