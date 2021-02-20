РИАМО – 20 фев. Краудсорсинг-проект «Мой «Техноград» пройдет на платформе crowd.mos.ru с 25 февраля по 3 марта, в рамках проекта жители смогут предложить идеи по направлениям обучающих программ в комплексе «Техноград» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Предложения жителей будут собирать по 27 февраля. По 1 марта эксперты будут отбирать лучшие идеи. 2 и 3 марта пройдет голосование за предложения. Те идеи, за которые отдадут больше всего голосов, реализуют.

«В краудсорсинг-проекте будет выделено пять тем — по числу главных образовательных треков «Технограда». Среди них цифровые технологии, креативные индустрии и услуги для населения», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Горожане смогут обсудить направления предпринимательства, новые форматы профориентации, востребованные навыки, перспективные специальности и другое.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в «Технограде» провели свыше 1 тысячи образовательных и профориентационных курсов. В «Технограде» есть программы, посвященные более чем 40 востребованным специальностям и профессиям будущего. В комплексе также проводят мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия.

В Москве реализуют краудсорсинг-проекты с 2014 года. Всего было реализовано 30 краудсорсинг-проектов. На платформе «Город идей» предложили более 110 тысяч инициатив. Свыше 4,5 тысячи идей выбрали для реализации.

В комплексе «Техноград» можно пройти профориентацию, обучение и провести познавательный досуг. Программа для комплекса создается с учетом запросов рынка труда.