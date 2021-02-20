РИАМО - 20 фев. Светодиодное освещение размещено на 48 станциях двух Московских центральных диаметров, такие лампы потребляют меньше энергии, чем люминесцентные, а также они более долговечны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новые осветительные приборы устойчивы к вибрациям. Они дольше служат и не требуют специальной утилизации. Все это делает МЦД более экологичным видом транспорта.

«Мы используем любую возможность сделать город чище и комфортнее для жителей. Уже на 48 станциях МЦД люминесцентные лампы заменили на современные светодиоды. Ими оснащается каждая новая и реконструируемая станция», — отметил заместитель мэра города, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, каждая лампа позволяет экономить в 2,5 раза больше энергии. У пассажиров нет утомляемости от света и при светодиодах не теряется концентрация внимания.