РИАМО - 20 фев. Поклонники Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова начали собираться на церемонию прощания с актером, которая пройдет в зале основной сцены Московского художественного театра имени Чехова, передает корреспондент РИАМО.

Несмотря на то, что церемония прощания еще не началась, у входа в здание театра уже выстроилась очередь из поклонников Мягкова. Чтобы сформировать очередь, около дверей установили металлические ограждения.

На месте присутствуют сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность мероприятия. При входе в театр у людей проверят наличие защитных масок — без них не пустят в зал. Всем, у кого нет средств индивидуальной защиты, театр готов выдать одноразовые маски.

Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Андрей Мягков умер 18 февраля в возрасте 82 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Мягков родился в Ленинграде в 1938 году, окончил Школу-студию МХАТ и в 1977 году перешел в Художественный театр. Зрителям он известен по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

Интеллигент советского кино: какими ролями запомнился Андрей Мягков>>