РИАМО - 20 фев. На юге столицы в районе Чертаново Северное построят современный четырехэтажный учебный комплекс на 300 учеников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосэкспертизой согласована проектная документация на строительство здания школы для обучения детей с девятого по 11-й класс», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, в учебном корпусе организуют обучение детей-инвалидов и без ограничений по здоровью. В школе начнут работу восемь начальных классов, 10 классов основной и четыре класса средней школы. В классах будет по 25 детей.

В школе откроют центр информации, спортивный и актовый залы, кабинеты для уроков черчения, моделирования, изучения иностранного языка и естественных наук. Кроме того, будут заниматься астрономией и информационными технологиями. В здании будет работать психолог и медработник.

На благоустроенной территории появится спортивная площадка, учебно-опытная зона и амфитеатр. Помимо озеленения установят опоры освещения и ограждения.