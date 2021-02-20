РИАМО - 20 фев. Владимир Слепцов покидает пост главы городского округа Солнечногорск, который он занимал более двух лет.

Слепцов занимал пост главы Солнечногорска с 2018 года. До этого он был главой Химок (с 2016 года), а также мэром Ярославля (с 2017 по 2018 годы).

«Дорогие солнечногорцы! Сегодня я оставляю пост главы городского округа Солнечногорск. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев поставил передо мной новые задачи, которые мне предстоит выполнить», — написал Слепцов на своей странице в Instagram.

Исполняющим обязанности главы округа станет первый заместитель Виктор Родионов. Слепцов поблагодарил команду администрации округа за слаженную и продуктивную работу.

«Мы с командой делали все, чтобы Солнечногорье стало комфортнее, уютнее, а жители нашего красивого уникального округа — немного счастливее. Уверен, что начатые вместе с вами и по вашей инициативе проекты обязательно воплотит в жизнь новый руководитель и у него с вашей помощью получится сделать на благо Солнечногорска еще больше», — добавил Слепцов.

Также он поблагодарил жителей округа за поддержку в непростые времена.

«Дорогие солнечногорцы, я благодарю вас за то, что вы всегда были рядом, поддерживали в непростые времена, конструктивно критиковали и подсказывали, как сделать лучше. Мы вместе прошли через многое. Прошу вас, оставайтесь такими же отзывчивыми, добрыми, неравнодушными жителями», — заключил Слепцов.