РИАМО - 20 фев. Женщины «в погонах» так же заслуживают поздравлений и подарков в День защитника Отечества, как и мужчины, сообщила РИАМО клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Кристина Курош.
Она подчеркнула, что и среди других профессий много женщин «в погонах», например, они служат в правоохранительных органах.
«А, кстати, процент мужчин, не проходивших срочную службу, достаточно высок. Так что женской половине военнослужащих будет вполне уместно подарить букет, парфюмерию и украшения», - отметила Курош.
Психолог также добавила, что сегодня многие девушки и женщины занимаются различными единоборствами и в случае необходимости могут стать «защитниками» самих себя.
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