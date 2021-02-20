РИАМО - 20 фев. Женщины «в погонах» так же заслуживают поздравлений и подарков в День защитника Отечества, как и мужчины, сообщила РИАМО клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Кристина Курош.

«По традиции 23 февраля женщины поздравляют мужчин. Но почему только мужчин? Много лет он был Днем Советской армии и затем был переименован в День защитника Отечества, поэтому подразумевается, что это праздник военнообязанных. Но мало кто знает, что наши коллеги - женщины-врачи - также имеют военный билет, являются военнообязанными и подлежат мобилизации в случае необходимости», - сказала Курош.

Она подчеркнула, что и среди других профессий много женщин «в погонах», например, они служат в правоохранительных органах.

«А, кстати, процент мужчин, не проходивших срочную службу, достаточно высок. Так что женской половине военнослужащих будет вполне уместно подарить букет, парфюмерию и украшения», - отметила Курош.

Психолог также добавила, что сегодня многие девушки и женщины занимаются различными единоборствами и в случае необходимости могут стать «защитниками» самих себя.

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