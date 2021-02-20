РИАМО - 20 фев. C 17:10 21 февраля до 04:40 22 февраля будут проводиться путевые работы на участке Мытищи - Лосиноостровская, в связи с чем изменится расписание пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

У части электропоездов будет скорректировано время отправления и прибытия, у ряда поездов изменится режим остановок.

«Просим обратить внимание: с 17:30 до 19:00 из Москвы в сторону области 5 пригородных поездов между Лосиноостровской и Мытищами проследуют по другим путям с отменой части остановок», - говорится в сообщении.

А с 17:07 до 0:06 от станции Мытищи на Москву все пригородные поезда проследуют по другому пути без остановок на о.п. Тайнинская, Перловская, Лось.

Для проезда до этих остановок нужно по существующему билету совершить пересадку в обратном направлении на станции Лосиноостровская.

Для проезда этих остановок в сторону Москвы нужно по существующему билету совершить пересадку в обратном направлении на станции Мытищи.

Актуальный путь отправления или прибытия поезда можно уточнить на электронных табло на станциях, а также у сотрудников компании.