РИАМО - 20 фев. Центр госуслуг «Мои документы» открылся в районе Измайлово на улице 3-я Парковая, 24, на втором этаже торгового центра «Парагон», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты позаботились о маломобильных гражданах: для них в центре госуслуг есть два лифта, удобная навигация, санитарные комнаты и кнопки вызова помощи», — говорится в сообщении.

В офисе ведут работу 65 окон, куда могут обратиться посетители. Два окна и семь кабинетов отвели для работы сотрудников отдела по вопросам миграции МВД. В помещении также можно сделать фото, напечатать и скопировать документы, воспользоваться банкоматом или купить еду в вендинговом аппарате.

В помещении также обустроили зону ожидания, игровую комнату, а также комнату матери и ребенка. Верхнюю одежду горожане могут оставить в гардеробе.

На текущий момент в столичных центрах «Мои документы» граждане могут получить более 270 государственных услуг.