РИАМО - 20 фев. В столице на едином платежном документе появится QR-код, который расскажет о том, как бережно расходовать воду, а также об этапах ее очистки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Чтобы отсканировать QR-код на едином платежном документе, надо навести на него камеру смартфона. После этого пользователь перейдет по ссылке, где откроется интерактивная презентация. Она расскажет об этапах очистки воды в столице.
Кроме того, после просмотра презентации можно будет пройти тестирование на тему бережного использования воды и получить рекомендации, как экономить тысячи литров в месяц. Информация поможет сформировать у горожан культуру осознанного потребления ресурсов.
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