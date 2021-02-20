РИАМО - 20 фев. В столице на едином платежном документе появится QR-код, который расскажет о том, как бережно расходовать воду, а также об этапах ее очистки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Перейдя по QR-коду, москвичи узнают, какой путь проделывает вода, прежде чем попасть в жилой дом, как ее сэкономить <…> и каких результатов можно добиться, используя воду с умом», — сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Чтобы отсканировать QR-код на едином платежном документе, надо навести на него камеру смартфона. После этого пользователь перейдет по ссылке, где откроется интерактивная презентация. Она расскажет об этапах очистки воды в столице.

Кроме того, после просмотра презентации можно будет пройти тестирование на тему бережного использования воды и получить рекомендации, как экономить тысячи литров в месяц. Информация поможет сформировать у горожан культуру осознанного потребления ресурсов.

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