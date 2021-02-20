РИАМО - 20 фев. Общественники выступили с предложением обязать авиаперевозчиков бесплатно вносить до двух правок в авиабилеты, такая функция уже есть в железнодорожном транспорте, пишет в субботу газета «Известия».

Письмо с предложением отправлено председателю министру транспорта РФ Виталию Савельеву. По данным Общероссийского объединения пассажиров, каждый год свыше 100 тысяч пассажиров допускают ошибки при покупке авиабилетов. Чтобы внести правку авиакомпании просят от 500 рублей до 100% стоимости перелета.

«Предложение заслуживает внимания. <…> Необходимо крайне осторожно отнестись к вопросу проверки достоверности данных при их замене», — отметили в пресс-службе «Аэрофлота».

Другие авиакомпании согласились с предложением. А в «Аэрофлоте» добавили, что ошибаются пассажиры не слишком часто. Таких случаев в компании происходит около 10 тысяч в год.