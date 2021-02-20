РИАМО - 20 фев. В столице для удобства пассажиров начнут курсировать новые маршруты автобусов, а также появятся новые остановки общественного наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С 21 февраля для автобуса№ 692 вводится новая остановка «Петровско-Разумовский проезд» по 2-й Квесисской улице при следовании к Бутырской улице, на действующей остановке для маршрута Т29», — говорится в сообщении.

Четыре маршрута № 35, 161, 292, 736 будут завершать маршрут на новом конечном остановочном пункте «Курьяновский терминал». Кроме того, на этих маршрутах появится две новые остановки. Они называются «Автобаза» и «Проектируемый проезд № 1418».

В понедельник, 22 февраля, автобус № 839, который следует по маршруту «Метро «Кантемировская» — Бюро судебно-медицинской экспертизы», будет ходить по субботнему графику.

Кроме того, с 24 февраля на время ремонта филиала № 2 поликлиники № 209 запустят маршрут П209. Автобусы будут ходить от 4-го Сетуньского проезда до микрорайона Матвеевское, минуя улицы Минская, Нежинская и Веерная. Время работы маршрута по будням с 7:30 до 20:30. По субботам П209 будет ходить 8:30 до 18:30, а по воскресеньям с 8:30 до 16:30.

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