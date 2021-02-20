РИАМО - 20 фев. Маршруты по местам воинской славы Москвы запустили в туристическом сервисе Russpass, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Маршрут «История великих побед» включает достопримечательности Москвы и Московской области: парк «Патриот», Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года», — говорится в сообщении.

Для пользователей сервиса также подготовили перечень «Военные музеи Москвы», где можно посетить выставки и узнать интересные факты о военном времени.

Кроме того, на Russpass появилась подборка идей для празднования Дня защитника Отечества в Крыму. Всего туристический сервис Russpass включает свыше 1,1 тысячи предложений для туристов.

С помощью сервиса можно спланировать путешествие по России. Там можно забронировать гостиницу, столик в ресторане, купить билеты. За полгода сервисом воспользовались свыше 700 тысяч пользователей.

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