РИАМО – 20 фев. В Московской области в 2021 году пройдет региональный чемпионат по скейтбордингу, победители получат право выступить на национальном чемпионате и смогут попасть в российскую сборную по этому виду спорта, сообщил РИАМО президент федерации скейтбординга Подмосковья Антон Стрюцков.

«Пока мы ждем определения дат чемпионата России, сроки которого формируются (в зависимости – ред.) от международных чемпионатов. Но из-за пандемии процесс формирования календаря несколько затянулся. Скорее всего, чемпионат Московской области будет проведен либо в мае, либо в сентябре», - сказал Стрюцков.

Он добавил, что участниками регионального чемпионата станут около 20-30 спортсменов, включая представителей сборной России. Выступить на чемпионате смогут как юноши, так и девушки любого возраста.

«Победителей ждут призы от федерации Московской области и федерации скейтбординга России. Также лидеры получат право попасть в список национальной сборной», - добавил Стрюцков.

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